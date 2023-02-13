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Spor Dört büyüklerden deprem için tarihi karar! Helal olsun sizlere...
Spor

Dört büyüklerden deprem için tarihi karar! Helal olsun sizlere...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olan 4 büyükler, ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 12:41:00 -
Dört büyüklerden deprem için tarihi karar! Helal olsun sizlere...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olan 4 büyükler, ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tüm ülkede seferberlik ilan edildi.

Ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket ederken Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Hürriyet'e göre;  Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı.

Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

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