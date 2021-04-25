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Ekonomi Doppler ultrasonografi hizmet alınacak
Ekonomi

Doppler ultrasonografi hizmet alınacak

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doppler ultrasonografi hizmeti alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:28:00 -
Doppler ultrasonografi hizmet alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazın satın alımlarında, hizmet alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS’ye kayıtlı olması zorunludur. Hizmet sunumunda kullanılacak cihazların, aday veya isteklilerin, ÜTS’deki envanterinde bulunması gerekmekte olup, aday veya istekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edecekler.

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacak.

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