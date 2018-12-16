Doğru bakış, insana yöneliktir. Büyüdünüz mü? Dönüp insana bakın; o büyümenin içindeki insan ne durumdadır? Şehirleştiniz mi? Dönüp insana bakın; o şehirleşmenin içindeki insan ne durumdadır? Milli gelir mi arttı? Dönüp insana bakın; o gelir insana nasıl yansımış? Ekonomik kalkınma yolunda ilerlediniz mi? Dönüp insana bakın; o kalkınmada insanın özü, ruhu, kültürü, dengesi nasıl bir hal arz ediyor? (İnsan yerine aileyi koyabilirsiniz) Öyle geniş ve öyle derin bir bahis ki; zorluğu, izah edilmesinde değil, icmal edilmesinde! Basit ve çarpıcı formülasyon ifadeleriyle, modacı telakkilere uygun olarak bazılarına bilhassa anlatıp duyurabilmesinde. Yeni bir anlayışa, bir zihniyet inkılâbına muhtacız. Durmadan tekrarlanıp duran “değişim” kavramının bizim için gerçek manası budur. Buna kavuşmadan, ne tarih, ne iktisat, ne siyaset, ne fikir hürriyeti, ne ilim, ne medeniyet, ne de diğer kavramlarla ilgili meseleleri; bırakınız çözmeyi, seviyelice münakaşa etmek dahi mümkün olmaz.