Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi

Diyetisyen Melisa Karataş, yazı fit geçirmek isteyenlere ara öğünlerde tüketilmesi için 3 top dondurma önerisinde bulundu.

Tatlılarla arasında karşılaştırma yapıldığında kalorisi daha düşük olan dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez bir ara öğünü olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Yaz aylarında kalorisi az 3 top dondurma mutluluğuna kim hayır diyebilir” diye konuştu.

3 TOPTAN FAZLASINA DİKKAT

1 dilim baklava 170 kalori, 1 adet sufle 390 kalori enerji verirken,1 top dondurmanın yaklaşık 104 kalori içerdiğini söyleyen Dyt. Melisa Karataş, fit kalmak isteyenlere yazın dondurma tüketiminde dikkatli etmeleri gerekenleri şöyle anlattı:

“Dondurmayı akşam 18.00’den önce tüketmeye özen gösterin. Günde 3 top dondurmadan fazlasını tüketmeyin. Akşam yemekten sonra dondurma tüketimlerinde evde hazırladığınız şekersiz dondurmaları tercih edebilirsiniz. Şeker hastalığınız varsa ya da şeker hastalığına yatkın bir metabolizmanız varsa şeker içermeyen diyabetik dondurmalar tercih edilmelidir. Sağlıklı ve güvenilir dondurma tercih etmek için etiketini okumayı unutmayın.”

EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ

Dondurmanın lezzetine lezzet katmak için ekstra çikolata, kuru meyve veya meyve parçacıkları, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişlerle çeşitlendirmenin masum görünen dondurmanın kalorisini en az 150 kalori arttıracağını hatırlatan Dyt. Melisa Karataş, ev yapımı diyet dondurmanın tarifi hakkında şu bilgileri verdi:

“Muzları ve çilekleri buzdolabı poşetine koyup, buzlukta 1 gece bekletin. Ertesi gün süt veya yoğurdu meyveler iyice karışana kadar rondodan geçirin. Bir kabın içine karışımı güzelce yayın. Dondurucuda birkaç saat bekletip afiyetle tüketin. Dondurmayı yemek sonrası tatlı olarak değil ara öğün alternatifi olarak yemeklerden 2-3 saat sonra ya da önce tüketmek gerekir.”

Sağlıklı yeme içme konusundaki sözleriyle sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, paket dondurma yemeyin diyor.

"PAKET DONDURMA YEMEYİN"

Prof. Dr. Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımını tercih ediyor. Karatay'a göre paket dondurmalar sağlığımız için bir tehdit. Paket dondurmada mısır şurubu şekeri olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti.

Mısır şurubu, çocukları zehirliyor. Anneler, daima ev dondurmasını tercih etmeli diyor. İşte sağlıklı ve doğal dondurma tariflerini sizler için derledik.

Sağlıklı ve doğal dondurma tarifleri

2 dakikada hazırlanan dondurma tarifi! Hemen deneyin Evdeki malzemelerle yapacağınız dondurma sizin ve ailenizin vazgeçilmezi olacak. Bu dondurma tarifini tam 2 dakikada yapabilirsiniz.

2 DAKİKADA DONDURMA TARİFİ

Çilekli dondurma

Malzemeler

10 -12 adet çilek

1 adet muz

½ çay bardağı süt

1 yemek kaşığı pudra şekeri (ya da bal)

1 çay kaşığı vanilin

Yapılışı

Muz ve çileği mutfak robotundan geçirin. Ardından süt, pudra şekeri ve dilerseniz vanilin ekleyin. Tekrardan parçalayıcıyı çalıştırın. Dondurmanız hazır! Derin dondurucuda biraz bekletirseniz kıvamı daha iyi olacaktır.

Klişe bir ata lafı olan ‘ dışarıda içine ne koydukları belli değil’ lafı aslında günümüzdeki birçok yemekte olduğu gibi dondurmada da geçerlidir. İşte evde katkısız dondurma tarifi...

Vanilyalı dondurma tarifi

Malzemeler

2,5 su bardağı (yarım litre süt)

1 adet toz salep (tek içimlik)

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı krem şanti için süt

YAPILIŞI

Aslında çok basit gibi görünen dondurma tarifi birçok püf noktası ile aslında zor gibi görünse de yapımı oldukça pratik ve kolaydır. Özellikle bazı noktalara dikkat ederseniz hem istediğiniz gibi hem de tadına doyulmaz bir dondurma elde edersiniz. Tabi bizim sizin için hazırladığımız bu dondurma tarifi vanilyalı ama siz dondurma malzemeleri içine istediğin aromayı koyabilirsiniz. Evde dondurma yapılışı konusunda dikkat edeceğiniz püf noktalar ile aslında bu dondurma tarifini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Hem dondurma malzemelerinin kolay bulunabilirliği hem de evde dondurma yapılışı ile ilgili anlatacaklarımız sayesinde bu tarif en sevdiğiniz tarif olacak. İsterseniz dondurma nasıl yapılır kısmına geçelim.

Tarife ilk olarak krem şantiyi hazırlayarak başlayınız. 1 paket toz krem şanti ile 1 su bardağı sütü katı bir kıvam alana kadar iyice ve hızlı çırpın. Katılaşan ve hazır hale gelen krem şantiyi buzdolabında soğumaya bırakın. Dondurma yapımı için ayırdığımız 2,5 su bardağı sütü bir tencereye alıp içine 1 çay bardağı şekeri ekleyip kısık ateşte karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlayan süt ve şeker karışımın içine toz salep ve toz vanilyayı ekleyip 10 dakika karıştırarak kaynatın. Hazır hale gelen karışımı oda sıcaklığına gelmesi için kenara ayırın. Oda sıcaklığına gelen karışımınızın içine önceden hazırlayıp buzdolabına koyduğunuz ve soğuttuğunuz krem şantiyi ekleyiniz. Krem şanti ve hazırladığınız karışımı birleştirip iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımın iyice soğuk olmasına dikkat edin. Donmaya bırakmadan önce özellikle dikkat ediniz.

Dondurmanızı yapmak istediğiniz kaba almadan önce kabın iyice kuru olmasına özellikle dikkat edin. Eğer kap ıslak olursa çok kolay bozulma sağlanır. Ayrıca dondurmanızı alacağınız kabın daha sonra dondurmayı kesmeye ve çıkarmaya müsait olmasına özellikle dikkat edin.

Dondurmanızı kabınıza aldıktan sonra buzluğunuza koyun. Dondurucunuzun derecesi en düşük derece olsun ki içindeki donması gereken her şey daha kolay donsun.

Dondurmanız en az 1 gece dolapta bekledikten sonra yemeğe hazır hale gelecektir. Üzerine çikolata sosu ya da Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

Tarife ilk olarak krem şantiyi hazırlayarak başlayınız. 1 paket toz krem şanti ile 1 su bardağı sütü katı bir kıvam alana kadar iyice ve hızlı çırpın. Katılaşan ve hazır hale gelen krem şantiyi buzdolabında soğumaya bırakın. Dondurma yapımı için ayırdığımız 2,5 su bardağı sütü bir tencereye alıp içine 1 çay bardağı şekeri ekleyip kısık ateşte karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlayan süt ve şeker karışımın içine toz salep ve toz vanilyayı ekleyip 10 dakika karıştırarak kaynatın. Hazır hale gelen karışımı oda sıcaklığına gelmesi için kenara ayırın.

Oda sıcaklığına gelen karışımınızın içine önceden hazırlayıp buzdolabına koyduğunuz ve soğuttuğunuz krem şantiyi ekleyiniz. Krem şanti ve hazırladığınız karışımı birleştirip iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımın iyice soğuk olmasına dikkat edin. Donmaya bırakmadan önce özellikle dikkat ediniz. Dondurmanızı yapmak istediğiniz kaba almadan önce kabın iyice kuru olmasına özellikle dikkat edin. Eğer kap ıslak olursa çok kolay bozulma sağlanır. Ayrıca dondurmanızı alacağınız kabın daha sonra dondurmayı kesmeye ve çıkarmaya müsait olmasına özellikle dikkat edin. Dondurmanızı kabınıza aldıktan sonra buzluğunuza koyun. Dondurucunuzun derecesi en düşük derece olsun ki içindeki donması gereken her şey daha kolay donsun. Dondurmanız en az 1 gece dolapta bekledikten sonra yemeğe hazır hale gelecektir. Üzerine çikolata sosu ya da Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

Dondurma hangi hastalığa iyi gelir?

Sütten elde edilen bir tatlı çeşidi olan dondurmada protein kalitesi oldukça yüksek. Ayrıca A vitamini, B vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi kaynakları da içerir. Bu nedenle dondurma kasların düzenli şekilde kasılıp çalışmasına destek verir ve böylece doku kaybına engel olur.