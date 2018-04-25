Dondurma tüketirken zehirlenmeyin

Havaların ısındığı bu günlerde tüketmeye başladığımız dondurmanın sağlığınıza olan etkilerini biliyor musunuz? Besleyici değeri yüksek olan sütten üretilen dondurma, sıcak havaların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Ancak hijyenik koşullarda üretilip saklanmayan dondurmalar, genel vücut sağlığını olumsuz etkileyerek zehirlenmelere yol açabiliyor. İşte sağlıklı dondurma tüketmek için dikkat edilmesi gerekenler.

Büyüme çağındaki çocuklar için yararlı

Besin değeri açısından katkısız olarak üretilen doğal bir dondurma; süte göre 3-4 kat daha fazla yağ, yaklaşık %15 fazla protein ve 3-4 kat daha çok karbonhidrat içermektedir. Kalsiyum ve fosfor açısından zengin olan dondurma, B ve A vitamini bakımından da zengindir. Dondurma, içerdiği kalsiyum ve fosfor nedeniyle de büyüme çağındaki çocukların kemik ve diş gelişimi açısından da önemli bir besin kaynağıdır.

Hasta ve diyette olanlar kontrollü olmalı

Bir süt tatlısı olan dondurmanın kalori değeri, baklava ve pasta gibi hamurlu tatlılara oranla daha düşüktür ve daha besleyicidir. Özellikle yaz aylarında zayıflamak veya forma girmek isteyenlerin günlük beslenme planlarında, aşırıya kaçmamak şartıyla dondurma tüketmeleri uygundur. Haftada bir veya iki kez 2 top şeklinde ara öğünlerde tüketilecek organik meyveli dondurmanın, antioksidan özelliği de bulunmaktadır. Kalp-damar ve diyabet hastalarının ise özel olarak üretilen, besin değerleri daha düşük diyet dondurmaları uzman kontrolünde tüketmesi uygundur.

Dondurma tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

Dondurmanın sağlıklı koşullarda üretilmiş ve saklanmış olması da çok önemlidir. Çünkü gerekli hijyen koşullarında üretilmemiş ve uygun bir şekilde saklanmamış dondurma vücut sağlığını tehdit edebilir. Taze sütten yapılan ve katkısız dondurmaların tercih edilmesi daha çok önerilmektedir. Klasik usullerle üretilen katkısız ve paketsiz satılan dondurmaların ise bilinen ve güvenilir yerlerden alınması çok önemlidir. Mikroorganizmalar, süt ve süt ürünlerinin içinde çok hızlı çoğaldıkları için dondurma da kolay bozulabilen bir yiyecektir. Bu nedenle dondurmanın pastörize sütten yapılması ve hijyenik koşullarda üretilmesi çok önemlidir.

İzinsiz üretilen veya son kullanma tarihi geçmiş ürünler asla satın alınmamalıdır. Dondurmanın üretimi sonrasında dağıtımının soğuk zincire uygun olarak yapılması gerekmektedir. Dondurmaların saklandığı soğutucuların steril olması da çok önemlidir.

Kilo aldırmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz

Dondurmanın hafif ve besleyici bir tatlı olması kilo aldırmayacağı anlamına gelmemektedir. Tüketim miktarı ve çeşitlerin içindeki yapay şeker oranına çok dikkat edilmelidir. Özellikle çocukların yazın günde birkaç dondurma tüketmesi beslenme alışkanlıklarına olumsuz etki etmekte ve ilerleyen dönemlerde kilo sorununa yol açmaktadır. (Kadınvekadın)