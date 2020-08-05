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Dünya

Donald Trump'tan Lübnan mesajı: Korkunç saldırı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyen ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 01:42:00 -
Donald Trump'tan Lübnan mesajı: Korkunç saldırı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısına Lübnan'daki saldırıya ilişkin açıklama ile başlayarak, "ABD, Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada, birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor." ifadesini kullandı.

Lübnan ile yakın ilişkileri olduğunun altını çizen Trump, "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi.

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