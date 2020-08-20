Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında ilginç an

Hafta sonu tatillerini New Jersey'de geçiren Trump çifti arasında yeni bir gerginlik yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump arasındaki ilginç görüntüler dünya basınında geniş yankı buldu.

Hafta sonu tatilinden döndükten sonra uçak çıkışında eşinin elini tutmaya çalışan Donald Trump’ın eli geri çevrildi. Eşi Melania elini uzatan Trump’a izin vermedi.

Görüntülerde, Trump'ın eşinin elini tutmak için bir denemede daha bulunduğu, ancak Melania'nın elini yeniden çektiği görüldü.

İlk değil!

ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump son olarak kilise önünde poz verirken gerginlik yaşamıştı. O tuhaf anda Donald Trump, eşi Melania'dan gülümsemesini istedi, ancak First Lady, gülümsemek yerine gerginliğini göstererek, sadece yüzünü buruşturdu.