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Dünya Donald Trump başkan adayı gösterildi
Dünya

Donald Trump başkan adayı gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak partinin başkan adayı gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 20:25:00 - 2020-08-24 20:32:09
Donald Trump başkan adayı gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti mevcut başkan Donald Trump, partisinin adayı seçildi.

Ayrıca resmi ziyaret için Kuzey Carolina eyaletine gelen Donald Trump, "sürpriz" bir kararla partisinin kurultayının yapıldığı salonu ziyaret etti.

ABD Başkanı Trump'ın resmi adaylık kabul konuşmasını perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenecek basın toplantısıyla yapması bekleniyor.

Öte yandan mevcut Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence de ikinci kez aday gösterildi.

Mike Pence, adaylığının açıklanması sonrası yaptığı açıklamasında "ABD'yi yeniden büyük yapacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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