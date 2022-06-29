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Sağlık Domuzlardan bulaşan ölümcül süpervirüs! İnsanlar için büyük tehdit
Sağlık

Domuzlardan bulaşan ölümcül süpervirüs! İnsanlar için büyük tehdit

Bilim adamları domuzlardan bulaşan ve MRSA olarak bilinen ölümcül süpervirüsün insanlar arasında yayılabileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:45:00 -
Domuzlardan bulaşan ölümcül süpervirüs! İnsanlar için büyük tehdit

Nature World News'in haberine göre, yeni bir çalışma, antibiyotikle tedaviye direnç gösteren MRSA'nın domuzlardan kaynaklanan yeni bir türünü ortaya çıkardı.

Yeni türün ortaya çıkmasının, domuz yetiştiriciliğinde uygulanan antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılmasının bir sonucu olabileceği öne sürüldü.

Cambridge Üniversitesinin araştırma raporunda, artan insan enfeksiyonlarını gösteren verilere dayanarak yeni türün halk sağlığına yönelik potansiyel tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca enfekte olan kişilerin çiftlik hayvanları ile doğrudan temasının bulunmadığı belirtildi.

Yeni süpervirüs türü, insan vücuduna hızla adapte olan ve antibiyotiklere karşı direnç özelliğini koruyan CC398 olarak adlandırılıyor.

Araştırmanın detayları eLife dergisinde yayımlandı.

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Yorumlar

Emekli

İşin ilginç yanı insan DNA sına en yakın hayvan kalp kapakçığından tutun içtiğimiz pankreas ilaçlarının Ve diğer ilaçların bir kısmının ana maddesi bu domuzlardan geliyor
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