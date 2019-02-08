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Domuzlar kendilerini besleyen kadını yedi!

Rusya'nın Udmurtia bölgesinde domuzlar, ağılda bayılan kadını yedi.

08 Şubat 2019 Cuma 14:34
Domuzlar kendilerini besleyen kadını yedi!

Ülkenin orta kesimlerindeki Udmurtia bölgesindeki bir köyde domuzlara yem vermeye giden kadının bayıldığı ya da bir sara nöbeti geçirdiği sanılıyor.

Bilincini kaybeden kadının "yüzünün, kulaklarının ve omuzlarının tamamen yendiği" belirtildi.

Daha sonra ise eşinin, kan kaybından ölen eşinin cesedini bulduğu kaydedildi.

Ağıla girince yenmiş bedeniyle karşılaştı

Rus medyasına göre, adı açıklanmayan kadının eşi, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek akşam erken yattı. Uyandığında eşini göremeyince domuz ağılına gitti ve onun kısmen yenmiş bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, adli tıp uzmanlarının görüşünün istendiği bildirildi. Rus medyasına konuşan dedektifler de, "yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadıklarını" söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:34
  1. domuz
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