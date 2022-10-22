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Dünya Domuzdan daha aşağılık şerefsiz tutuklandı
Dünya

Domuzdan daha aşağılık şerefsiz tutuklandı

Kendilerini "Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak nitelendiren ve terör örgütlerinden bir farkı olmayan Pegida'nın sözde lideri, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Kur'an-ı Kerim yakmaya yeltendi. Müslümanların tepki göstermesi üzerine harekete geçen Hollandalı makamları İslam düşmanını tutukladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 16:47:00 - 2022-10-22 16:50:50

Kendilerini "Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak nitelendiren Pegida, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde büyük bir provokasyona kalkıştı.

İnsanlığını kaybeden soysuzlar, İslam'a hareket edip Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı.

Provokasyona sessiz kalmayan çok sayıda Müslümanlar, rezilliğe tepki gösterdi.

Bunun üzerine harekete geçen Hollandalı makamları, terör örgütlerinde bir farkı olmayan Pegida oluşumunun sözde İslam düşmanı sözde liderini tutukladı.

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