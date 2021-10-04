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Yaşam Domuz sürüsünü arabayla kovaladılar!
Yaşam

Domuz sürüsünü arabayla kovaladılar!

Adıyaman’da bir grup genç, önlerine çıkan domuz sürüsünü araçlarıyla uzun bir süre kovaladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 17:06:00 -
Domuz sürüsünü arabayla kovaladılar!

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Hacıhalil köyünde araçlarıyla ilerleyen bir grup genç, önlerine çıkan domuz sürüsünü fark etti. Önlerinden geçen domuz sürüsü ana yoldan tarlalara girince gençler de araçlarıyla yoldan çıkarak domuz sürüsünün peşinden gitti. Araçlarıyla uzun bir süre tarlalar içerisinden domuz sürüsünü kovalayan gençler bu anları da cep telefonlarıyla kayda aldı. Tarlalarda domuz sürüsüyle kovalamaca yaşayan gençler bir süre sonra sürünün peşini bıraktı.

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