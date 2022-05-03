  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Domuz sürüleri ekinlere zarar verdi
Yerel

Domuz sürüleri ekinlere zarar verdi

Adıyaman’da, yaban domuzlarının zarar verdiği ekinlerden dolayı çiftçiler mağdur olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 15:15:00 -
Domuz sürüleri ekinlere zarar verdi

Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven (Müsürkan) Köyünde bulunan ekinlerin bulunduğu arazilere giren domuz sürüleri burada bulunan ekinlere zarar verdi. Tütün, patlıcan ve biber fideleri ile sarımsakların yer aldığı tarım arazilerine giren yaban domuzu sürüsü, burada ekili olan ürünlere zarar verdi.

Yaklaşık 15-20 dönümlük arazide yer alan ürünlerin zarar görmesinden dolayı çiftçiler mağdur olduklarını ve emeklerinin hep boşa gittiğini dile getirdi.

Yaklaşık 4 dönümlük alanda diktiği tütün, biber ve patlıcan fidelerinin hep zarar gördüğünü söyleyen çiftçilerden Mahmut Kaya, “Gece saatlerinde ekili arazilerimize yaban domuzu sürüsü girmiş ve burada bulunan bütün ürünlerimiz zarar gördü. Oldukça mağdur bir durumdayız. Sadece benim ürünlerim değil civarda bulunan bir çok kişinin ürünü zarar gördü. Umarız aynı durumları bir daha yaşamayız ama bu konuyla ilgili de yetkililerimizden gerekli önlemleri almasını rica ediyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay