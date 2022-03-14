Domenec Torrent'ten galibiyet sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için önemliydi"

"Taraftarımız için ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı için de öyleydi. O yüzden bizim için çok önemliydi."

"Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum"

"Takım arkadaşları kadar Kerem de çok iyi oynuyor. Her zaman gol atanlar biraz daha öne çıkıyorlar ama takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum."

"Kerem hala genç bir oyuncu"

"Kerem hala genç bir oyuncu ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Onunla sürekli konuşuyoruz. Çok mütevazı bir oyuncu."

"Barcelona'ya karşı çok büyük bir efor verdik"

Yorucu bir yolculuk oldu. Barcelona'ya karşı çok büyük bir efor verdik, bugün Beşiktaş'a karşı da aynısı gerekti. Önümüzdeki günlerde de kendimize gelmemiz ve çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor ki Barcelona maçında tam gücümüzle mücadele edebilelim."