Domenec Torrent'ten flaş Fatih Terim açıklamasI!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, kariyeri ile igili açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim'le ilgili soruyu yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşındaki Barcelona maçı öncesinde İspanyol basınından AS'ın sorularını yanıtladı.

Domenec Torrent'in röportajdan öne çıkan sözleri şu şekilde;

"Dil sorunu yaşıyor musunuz?"

Tabii ki en zorlayıcı şeylerden birisi dil problemi. Ancak insanlar genelde anlayışlı davranıyor ve bir şekilde iletişim kurmayı başarıyoruz. Artık spor medyasında benim hakkımda atılan başlıkları anlamadığımda "İyi bir şeydir herhalde" diye düşünüp daha huzurlu yaşama fikrine alıştım.

"FLAMENGO VE GALATASARAY ÇOK BENZİYOR"

-"New York gibi futbolun birinci spor olmadığı bir yerden Galatasaray'a gelince neler hissettiniz?"

Tabii ki çok daha fazla sorumluluk hissediyorsunuz. Flamengo ve Galatasaray arasında çok benzerlik bulunuyor. Bulunduğunuz yerin ne kadar önemli olduğu size her gün hissettiriliyor.

"GALATASARAY, BİR KULÜPTEN FAZLASI"

-"New York ve İstanbul'da gördüğünüz ilgiyi karşılaştırabilir misiniz?"

New York'da çok büyük bir ilgi görmedim açıkçası. Futbol ABD'de her gün gelişiyor ancak Avrupa ile kıyaslanacak seviyede değil henüz. ABD'deyken 2 kez televizyonda röportaj verdim ve ertesi gün sokakta beni tanıdılar. Orada sistem öyle işliyor, televizyondaysan tanınırsın.

Galatasaray ise bir futbol kulübünden çok daha fazlası. Sadece İstanbul'da değil bütün ülkede büyük bir etkisi olan bir kuruluş. İlk maçım Suriye sınırında bulunan Hatay deplasmanındaydı ve uçaktan iner inmez binlerce insanın bizi karşıladığını gördüm. "Bunlar rakip takımın taraftarları mı?" diye sorduğumda "Hayır, bizim taraftarımız cevabını aldım. Söylenecek çok fazla şey var kulüple ilgili.

"FATİH TERİM'İ UNUTMALARINI İSTEYEMEM"

-"Fatih Terim gibi bir efsanenin yerine geçmek zor oluyor mu?"

"Fatih Terim, bu kulübün bir parçası. Çok büyük bir isim. Ben taraftarlardan, Fatih Terim'i unutmalarını isteyemem. Ancak biz buraya kötü durumda olan bir takıma katkı sağlamaya geldik. Fatih Terim'i tabii ki sevebilirsiniz ama bu kulübü desteklemenize engel olmamalı."

KAZANMAYA ALIŞMIŞ BİR KULÜP...

-"Kulübün ligde bulunduğu noktaya rağmen taraftarlar desteğine devam ediyor mu?"

Taraftarların gösterdiği heves çok etkileyici. Bu insanlar, kazanmaya alışmış bir gelenekle bu takıma bağlılar ancak bu alışılmadış durumda da takımlarına destek olmayı biliyorlar. Bu kulübün geleneklerine göre, Barcelona eşleşmesi bizim hata lüksümüz olmayan bir olay.

TÜRK CEHENNEMİ...

-"Söylenilen 'Türk Cehennemi' gerçek mi?"

Ben Ali Sami Yen'i tecrübe edemedim ancak yeni stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. 52 bin kişilik stadyumdan 100 bin kişi varmış gibi ses çıkıyor. Barcelona önünde taraftarımıza çok güveniyoruz.