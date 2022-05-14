Domenec Torrent'e kazan kaldırdı!

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu oynatılmamasının sorumlusu olarak Torrent'i gösterdi

Galatasaray'da sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Olimpiu Morutan açıklamalarda bulundu. Kulübü çok sevdiğini söyleyen Rumen futbolcu Galatasaray'da yaşadıklarına dair konuştu.

Ajansspor'a röportaj veren Olimpiu Morutan Galatasaray'a transferini, "Doğrusunu söylememi isterseniz sadece gazetelerde okuyordum Galatasaray ile Steau Bükreş benim hakkımda görüşüyorlar diye ama benim hiçbir bilgim yoktu. Transferden iki gün önce bana söylendi Galatasaray'a transfer olacaksın diye." diye konuştu.

Fatih Terim'in kendisini çok oynatmaması ile ilgili konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Ben 90 dakika oynamaya her zaman hazırdım ama Fatih Hoca üzerimdeki baskı artmasın diye bana maçtan maça daha fazla dakika verdi. ilk dönemi daha kolay atlatayım diye..." dedi.

Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına getirilen Domenec Torrent, Olimpiu Morutan'ı çok tercih etmedi. Terim ayrılığından sonra Morutan 17 maçın 7'sinde oyuna dahil olmazken, 9 maçta ilk 11'de yer almadı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan Rumen futbolcu 62 dakika sahada kaldı.

Morutan, Torrent döneminde fazla forma şansı bulamamasını İspanyol çalıştırıcıya bağladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "O sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Ben idmanda aynı şekilde çalışmaya devam ettim belki de daha da fazla çalıştım ama hoca öyle bir karar aldı sorumlusu o. Ben aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum hiçbir zaman da bırakmadım çalışmayı." ifadelerini kullandı.

"Avrupa maçlarına çok iyi konsantre oluyorduk"

Morutan ayrıca ligdeki ve Avrupa'daki performanslarının farklı olmasıyla ilgili de açıklama yaptı. Rumen oyuncu, "Benim fikrim takım olarak Avrupa maçlarına çok iyi konsantre oluyorduk. Marsilya, Lazio, Lokomotif Moskova takımlarıyla oynadık. Bütün konsantrasyon o maçlara yöneliyordu. Herhalde ligde o kadar konsantrasyon olmuyordu. (Süper Lig'de) Tam olarak bir maç söyleyemem ama iki, üç maç oldu kaybettiğimiz... Umarım yeni sezona daha iyi başlarız ve şampiyonluğa oynarız." dedi.

Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen Morutan, "Galatasaray'da kalıp şampiyonluk kazanmayı arzu ediyorum. Kim istemez? Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Arzum Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Taraftarı çok seviyorum. Bu sonuçlara rağmen stada geliyorlar. Onları da mahçup ettik bu sene. Umarım onlara şampiyonluk hediye ederiz." şeklinde konuştu.

Sezon başında Steau Bükreş'ten 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Olimpiu Morutan 39 maçta 4 gol atarken 5 asist yaptı.