Domatesin bu hali kansere neden oluyor! Sakın tüketmeyin

Sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine günün her anı tüketilen besinler arasında yer alan domates sağlıklı yapısı ile pek çok faydası beraberinde getirir. Domatesin düzenli tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilse de domatesin doğru şekilde tüketilmesi büyük önem taşıyor.

Yanlış ve bilinçsiz şekilde gerçekleştirilen domates tüketimi sağlığa zarar veriyor. Doğru şekilde tüketilen domates sağlıklı yapısı ile bizlere pek çok faydasını sunarken domates tüketiminde yapılan bir hata tüm faydasını ortadan kaldırıyor. Domates tüketiminde yapılan bu hatayı öğrendiğiniz zaman faydalarından yararlanarak doğru şekilde domates tüketebilirsiniz. İşte domatesin tüketiminde yapılan o hata:

Domates tüketiminde yapılan yaygın hata daha ekonomik olduğu düşünülerek domatesin küflenmeye başlayan kısmının kesilmesi ve geriye kalan kısmın tüketilmesi. Ancak öğrenilmesi gereken durum ise küflü gıdaların tüketilmesi halinde ortaya çıkan zararlar.

İnsan vücudu yaşam boyunca pek çok mikrobu yenmeyi başarmaktadır. Ancak küf ne yazık ki bu sınıfta yer almamaktadır. Küflü gıdaların tüketilmesi içerdiği küfün akciğer hastalıklarına ortam hazırlamasına neden olur. Küf sanıldığı gibi belirli bir alanda gerçekleşen küf çürüme değildir. Küfün oluşumu gıdanın tüm yapısına işler. Bu nedenle küflenen gıdaların görülen kısımlarını temizleseniz dahi küf vücudunuza işleyecektir.

Küflü gıdaların tüketilmesi kanser gibi ciddi hastalıkların oluşumuna karşı bağışıklığımızın zayıflamasına neden olur. Aynı zamanda küf ödem, kusma ve karın ağrısı şikayetlerinin de kısa vadede görülmesine neden olacaktır. Bu nedenle küflü gıdaların kesilip tüketilmemesi gerekmektedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO