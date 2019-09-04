Kışlık domates turşusu değişik ama bir o kadar da lezzetli çeşitlerden. Domates turşusu yapmak isteyenler “Domates turşusu nasıl yapılır?” sorusunu merak ediyorlar. İşte domates turşusu tarifi...

Domates turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

-5 kg domates

-2 baş sarımsak

-Bir avuç cin biberi

-1 litre sirke

-2 litre kadar su

-1 su bardağına yakın salamura tuz

-1 tatlı kaşığı limon tuzu

Yapılışı:

-Domatesleri iyice yıkadıktan sonra çatal yardımıyla birkaç yerinden delin.

-Turşu kavanozlarına yerleştirin. Daha sonra sarımsakları soyun ve biberlerin de acısının

çıkması için uçlarını kesin.

-Biber ve sarımsakları domateslerin üzerine ekleyin.

-Son işlem olarak sirkenin içerisine salamura ve limon tuzunu ekleyin, karıştırarak

eritin.

-Karışımı domateslerin üzerine dökün ve kalan kısmını su ile doldurun.

-Turşu kavanozunu sıkıca kapatın ve 3-4 hafta sonra turşunuz hazır olacaktır.

Püf noktaları:

-Domates turşunuzun tam lezzetinde olması için domateslerinizi çatal yardımı ile bir kaç yerinden mutlaka delmelisiniz.

-Kullandığınız tuzun kalın tuz olması gerekmektedir. Eğer ince tuz kullanırsanız turşunuz çok çabuk eriyecektir.

-Turşunuzu yatıktan sonra ağzını açmadan 3-4 hafta kadar bekletmelisiniz. Saklayacağınız ortamın serin ve kuru bir ortam olması gerekmektedir.

Afiyet olsun.