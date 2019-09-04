0553 313 94 23

Domates turşusu tarifi | Domates turşusu nasıl yapılır?

Kışlık domates turşusu değişik ama bir o kadar da lezzetli çeşitlerden. Domates turşusu yapmak isteyenler “Domates turşusu nasıl yapılır?” sorusunu merak ediyorlar. İşte domates turşusu tarifi...

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:20
Domates turşusu tarifi | Domates turşusu nasıl yapılır?

Kışlık domates turşusu değişik ama bir o kadar da lezzetli çeşitlerden. Domates turşusu yapmak isteyenler “Domates turşusu nasıl yapılır?” sorusunu merak ediyorlar. İşte domates turşusu tarifi...

Domates turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

-5 kg domates
-2 baş sarımsak
-Bir avuç cin biberi
-1 litre sirke
-2 litre kadar su
-1 su bardağına yakın salamura tuz
-1 tatlı kaşığı limon tuzu

Yapılışı:

-Domatesleri iyice yıkadıktan sonra çatal yardımıyla birkaç yerinden delin.
-Turşu kavanozlarına yerleştirin. Daha sonra sarımsakları soyun ve biberlerin de acısının
çıkması için uçlarını kesin.
-Biber ve sarımsakları domateslerin üzerine ekleyin.
-Son işlem olarak sirkenin içerisine salamura ve limon tuzunu ekleyin, karıştırarak
eritin.
-Karışımı domateslerin üzerine dökün ve kalan kısmını su ile doldurun.
-Turşu kavanozunu sıkıca kapatın ve 3-4 hafta sonra turşunuz hazır olacaktır.

Püf noktaları:

-Domates turşunuzun tam lezzetinde olması için domateslerinizi çatal yardımı ile bir kaç yerinden mutlaka delmelisiniz.
-Kullandığınız tuzun kalın tuz olması gerekmektedir. Eğer ince tuz kullanırsanız turşunuz çok çabuk eriyecektir.
-Turşunuzu yatıktan sonra ağzını açmadan 3-4 hafta kadar bekletmelisiniz. Saklayacağınız ortamın serin ve kuru bir ortam olması gerekmektedir.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:20
  1. domates turşusu
  2. kırmızı domates turşusu
  3. domates turşusu tarifi
  4. domates turşusu nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?
    1. AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman?..
    2. ABD'den İran Devrim Muhafızları..
    3. Sultangazi’de aracın yolunu kesip..
    4. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    5. Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı..
    6. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da..
    7. Afyonkarahisar’da devrilen tır trafiği..
    8. Kaybolan eski İspanyol kayakçı ölü..
    9. DGS 2019 üniversite kayıtları ne zaman..
    10. DÜZELTME - "Muğla'da motosikletler..
    11. Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı..
    12. Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat..
    13. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    14. Uykusuzlukla savaşan içecek tarifi
    15. Domates turşusu tarifi | Domates..
    16. Antalyaspor'un bilet geliri Emine..
    17. İmamoğlu 'devleti ortadan kaldırmak'..
    18. Taksimetre ücretine zam istemeyen..
    19. Kan basıncını çarkıfelek çayı ile..
    20. GÜNCELLEME - Hindistan'da havai fişek..
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!