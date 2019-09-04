Domates turşusu tarifi | Domates turşusu nasıl yapılır?
Kışlık domates turşusu değişik ama bir o kadar da lezzetli çeşitlerden. Domates turşusu yapmak isteyenler “Domates turşusu nasıl yapılır?” sorusunu merak ediyorlar. İşte domates turşusu tarifi...04 Eylül 2019 Çarşamba 20:20
Kışlık domates turşusu değişik ama bir o kadar da lezzetli çeşitlerden. Domates turşusu yapmak isteyenler “Domates turşusu nasıl yapılır?” sorusunu merak ediyorlar. İşte domates turşusu tarifi...
Domates turşusu nasıl yapılır?
Malzemeler:
-5 kg domates
-2 baş sarımsak
-Bir avuç cin biberi
-1 litre sirke
-2 litre kadar su
-1 su bardağına yakın salamura tuz
-1 tatlı kaşığı limon tuzu
Yapılışı:
-Domatesleri iyice yıkadıktan sonra çatal yardımıyla birkaç yerinden delin.
-Turşu kavanozlarına yerleştirin. Daha sonra sarımsakları soyun ve biberlerin de acısının
çıkması için uçlarını kesin.
-Biber ve sarımsakları domateslerin üzerine ekleyin.
-Son işlem olarak sirkenin içerisine salamura ve limon tuzunu ekleyin, karıştırarak
eritin.
-Karışımı domateslerin üzerine dökün ve kalan kısmını su ile doldurun.
-Turşu kavanozunu sıkıca kapatın ve 3-4 hafta sonra turşunuz hazır olacaktır.
Püf noktaları:
-Domates turşunuzun tam lezzetinde olması için domateslerinizi çatal yardımı ile bir kaç yerinden mutlaka delmelisiniz.
-Kullandığınız tuzun kalın tuz olması gerekmektedir. Eğer ince tuz kullanırsanız turşunuz çok çabuk eriyecektir.
-Turşunuzu yatıktan sonra ağzını açmadan 3-4 hafta kadar bekletmelisiniz. Saklayacağınız ortamın serin ve kuru bir ortam olması gerekmektedir.
Afiyet olsun.
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