Dolmuşçulardan 'Marmaray' eylemi

İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak olan 76.6 kilometrelik Gebze-Halkalı hattı geçen hafta açıldı.

Vatandaşlar bu hattın açılmasından oldukça mutlu. Çünkü İstanbul'un trafik çilesi için çok önemli bir adım atılmış oldu

Ancak taksiciler ve dolmuşçular kazançlarının düşeceği endişesiyle Marmaray hattına karşı çıktı.

Eylem yaptılar

Bostancı'da toplanan 50'ye yakın dolmuş şoförü, araçlarıyla Bağdat Caddesi'nden ilerleyerek Kadıköy'de duraklara gitti. Eylem sırasında trafik ekipleri de trafiğin etkilenmemesi ve bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı.

"Taksimetre takma hakkı istiyoruz"

Burada grup adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak, "Taksi dolmuş esnafıyız. Kadıköy grubu olarak 264 araçla hizmet ediyoruz. Anadolu yakası ve Avrupa yakası ağırlıklı çalışırken metrobüs hattının açılması sonucu işlerimiz ciddi manada düştü. Son olarak Marmaray hattını açılması ile işlerimiz tamamen durma aşamasına gelmiştir. Yapılan yatırımları destekliyoruz fakat bundan esnafın en az etkilenmesi için çözüm üretilmesini istiyor, taksimetre takma hakkımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi geri verilmesini istiyoruz" diye konuştu.