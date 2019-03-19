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Dolmuşçulardan 'Marmaray' eylemi

İstanbul'da trafik felcinin önüne geçilmesi için çok önemli bir adım olan Gebze-Halkalı hattı taksici ve dolmuşçuların tepkisine neden oldu.

19 Mart 2019 Salı 21:08
Dolmuşçulardan 'Marmaray' eylemi

 

İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak olan 76.6 kilometrelik Gebze-Halkalı hattı geçen hafta açıldı.

Vatandaşlar bu hattın açılmasından oldukça mutlu. Çünkü İstanbul'un trafik çilesi için çok önemli bir adım atılmış oldu

Ancak taksiciler ve dolmuşçular kazançlarının düşeceği endişesiyle Marmaray hattına karşı çıktı.

Eylem yaptılar

Bostancı'da toplanan 50'ye yakın dolmuş şoförü, araçlarıyla Bağdat Caddesi'nden ilerleyerek Kadıköy'de duraklara gitti. Eylem sırasında trafik ekipleri de trafiğin etkilenmemesi ve bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı.

"Taksimetre takma hakkı istiyoruz"

Burada grup adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak, "Taksi dolmuş esnafıyız. Kadıköy grubu olarak 264 araçla hizmet ediyoruz. Anadolu yakası ve Avrupa yakası ağırlıklı çalışırken metrobüs hattının açılması sonucu işlerimiz ciddi manada düştü. Son olarak Marmaray hattını açılması ile işlerimiz tamamen durma aşamasına gelmiştir. Yapılan yatırımları destekliyoruz fakat bundan esnafın en az etkilenmesi için çözüm üretilmesini istiyor, taksimetre takma hakkımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi geri verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:08
  1. İstanbul
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YORUM YAZ

  • OrhanOrhan39 dk önce
    Yav herkes istambula yığıldı.madem işler iyi değil memleketinize gidin tarım yapın.Bi dolmuş 90 -100 bin tl.Evide varsa 600-700 tl. satarsın memleketinde kral gibi iş yaparsın.Alışılan o tatlı kazanç ebedi olacak değil.
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut42 dk önce
    Taleplerinde haklılar...

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