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Ekonomi Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:46:40 -
Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8330 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,7933, en yüksek 7,8525 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 7,8250'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8330'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 9,4820'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 10,4450'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 91 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2098'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, Brexit görüşmeleri ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, ECB kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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