Dolar/TL 5,80'in altında işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,80'in altında işlem görüyor. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden ve 5,7975'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,8073'ten tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 5,7855'e kadar geriledi ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,28 altında 5,7910'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,6 değer akybıyla 6,3360, sterlin/TL de yüzde 1,1 azalışla 6,9290'dan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi Avrupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle yüzde 0,3 azalışla 1,0940 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,8 düşüşle 1,1960, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,28 seviyesinde dengelendi. Analistler, yurt içinde ağustos ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinden daha olumlu gerçekleştiğini ve gözlerin 12 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildiğini belirtti. Yurt dışında Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8250'nin direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

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