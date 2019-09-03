0553 313 94 23

Dolar/TL 5,80'in altında işlem görüyor

03 Eylül 2019 Salı 10:39
Dolar/TL 5,80'in altında işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,80'in altında işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden ve 5,7975'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,8073'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 5,7855'e kadar geriledi ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,28 altında 5,7910'dan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,6 değer akybıyla 6,3360, sterlin/TL de yüzde 1,1 azalışla 6,9290'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi Avrupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle yüzde 0,3 azalışla 1,0940 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,8 düşüşle 1,1960, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,28 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde ağustos ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinden daha olumlu gerçekleştiğini ve gözlerin 12 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildiğini belirtti.

Yurt dışında Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8250'nin direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:39
  1. Dolar/TL
  2. döviz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Narkotimler uyuşturucuya geçit vermiyor: Karı koca gözaltında
    1. Narkotimler uyuşturucuya geçit..
    2. Setur’dan Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl..
    3. Otomobil satışları, ilk sekiz ayda..
    4. Abdulcebrail Akbulut, Erzurumspor'da!
    5. Türkiye Finans’tan avantajlı “Ticari..
    6. Meclis başkanı ve bakanlar Biga..
    7. Alper Yerli Gençlerbirliğispor’a..
    8. Erzurumspor'da yeni transferlerin..
    9. Türkiye ve Ortadoğu yapı sektörü..
    10. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    11. Galatasaray’dan imza şov
    12. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    13. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    14. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    15. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    16. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    17. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    18. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    19. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    20. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    21. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    22. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    23. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    24. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    25. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    26. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    27. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    28. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    29. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    30. İşadamları:
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız