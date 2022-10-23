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Ekonomi 'Doların sonu geliyor' diyen Necmettin Batırel'den olay çıkış: Satıyorlar
Ekonomi

'Doların sonu geliyor' diyen Necmettin Batırel'den olay çıkış: Satıyorlar

Dolar kurunun sürekli olarak çakılacağını iddia eden ekonomist Necmettin Batırel'den yeni açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 09:49:00 -
'Doların sonu geliyor' diyen Necmettin Batırel'den olay çıkış: Satıyorlar

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını yorumladı.

Batırel, "Hani merkez bankası faiz indirirse kurlar tavana çıkar, ortalık ana baba gününe dönerdi. Döndü mü? Hayır niye çünkü artık kimse döviz almıyor" dedi.

'Şakkadanak' şeklindeki ifadeleriyle yaptığı yorumlamalarla tanınan Türkiye gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın 1.5 baz puanlık faiz indirim kararını değerlendirdi.

Batırel şu ifadeleri kullandı:

"Hani merkez bankası faiz indirirse kurlar tavana çıkar, ortalık ana baba gününe dönerdi. Döndü mü? Hayır niye çünkü artık kimse döviz almıyor. Tam tersi satıyor. Türk ekonomisi güven veriyor, borsa uçuyor. Milleti zehirleyen bazı finans profesörlerine kapak olsun."

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