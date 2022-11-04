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Ekonomi Doları olanları üstüne basa basa uyardı! Necmettin Batırel: Geliyor
Ekonomi

Doları olanları üstüne basa basa uyardı! Necmettin Batırel: Geliyor

Dolar kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel’den dolarla ilgili yeni iddialar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 08:29:00 -
Doları olanları üstüne basa basa uyardı! Necmettin Batırel: Geliyor

Yıllar önce yaptığı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile katıldığı CNN Türk canlı yayınında yaptığı ‘Şaaak diye 10 milyar dolar satarım’ çıkışıyla tanınan ekonomi yazarı Necmettin Batırel’den dolar satışıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Necmettin Batırel bugün Twitter hesabından şirketlerin dolar bozdurmasına ilişkin bir yorumda bulundu.

Necmettin Batırel, “Merkez Bankası ve BDDK’nın uyarıları etkili oldu. Şirketler geçen hafta 2.3 milyar dolar bozdurdu. Bu daha başlangıç arkası gelecek.” dedi.

BDDK, nisan ayında döviz alım satım işlemlerine ilişkin olarak bankalara gönderdiği açıklamada, "Tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir" ifadelerine yer vermişti.

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