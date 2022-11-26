Doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel yeni tahminini resmen duyurdu

Merkez Bankası faizi 150 baz puan daha indirerek tek haneli rakamlara düşürdü. Borsa rekor üstüne rekor kırarken dolarda beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Öte yandan gram altın 1052 liraya kadar çıktı. Peki bundan sonra dolar kaç lira olacak? TGRT Haber’de Ekonomist Necmettin Batırel, dolara ilişkin kritik yorumlarda bulunarak “Algısı da kendi de düşüyor. Dolar elden çıkmaya başladı” dedi.

Necmettin Batırel, Merkez Bankasının faiz indirme kararını şöyle yorumladı: “Bu iyi oldu. Dünya faizleri artırırken biz düşürdük. Düşük kredi kaynağı. Daha çok yatırım daha çok istihdam demek. Merkez Bankası geçen yıl faiz indirimine başladığında rezervleri 71 milyar dolardı, bu sene rezervleri 123 milyar dolara çıktı. Faiz indirince dolarda yükseliş beklentisi de kalmadı. Kimse döviz almıyor, ekonomiye güven geldiği için satıyorlar.”

Borsada ciddi bir yatırımcı artışı olduğuna dikkat çeken Batırel, “Dün işlem hacmi 133 milyar lira oldu, rekor bu. Borsanın yükselmesi demek şirketlerin değerinin yükselmesi demek. Şirketlere ortak olmak isteyenler daha fazla ödemek zorundalar” dedi.

Varlık barışı nedeniyle yurt dışından yoğun bir fon girişi olduğunu belirten Batırel, turizm gelirlerinde de büyük bir artış olduğuna dikkat çekerek “45-44 milyar dolarlık turizm geliri bekleniyor. Öte yandan başarılı bir dış politika uygulanıyor. Suudi Arabistan 5 milyar dolarlık hesap açıyor Merkez Bankasında, bu güvenin eserdir” dedi.

Marketlerdeki 20 ürüne taban fiyat gelmeli

Enflasyonda da düşüşlerin olacağını belirten Batırel “Dünyada emtia fiyatları, yakıt fiyatları düşüyor ancak marketlerdeki fiyatlar düşmüyor. Çünkü bunlar yapılacak zamları fiyatlıyorlar. Hükümet şunu yapması gerekiyor; 20 tüketim malını belirleyip bunlara taban fiyat uygulayacak. Macaristan bunu yaptı. Enflasyon yükselecek algısını kırmak lazım. Fiyat artış nedeni taleple ilgili” dedi.

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