Doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel az önce doların çakılacağı tarihi duyurdu

Doların kurunun çakılacağı sürekli olarak dillendiren ekonomist Necmettin Batırel, Türk lirasının değer kazanacağına dair tahminlerini belirtmeye devam ediyor.

Necmettin Batırel bu kez 1 Kasım'ı işaret ederek yatırımcıları uyardı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Batırel, "1 Kasım'dan itibaren bankalarda 10 milyon lira ve üzeri döviz varlığı olan şirketler TL cinsi ticari kredi almak için stoklarındaki dövizi bozdurmak zorunda. Bu zorunluluk şirketlerin bankalardaki döviz stokunu en az 30 milyar dolar azaltacak. Kurlarda büyük düşüş yaşanacak" dedi.

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