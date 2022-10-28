Doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel az önce doların çakılacağı tarihi duyurdu
Dolar kuruna ilişkin yaptığı tahminlerle büyük ses getiren ekonomist Necmettin Batırel'den çok konuşulacak bir çıkış daha geldi.
Doların kurunun çakılacağı sürekli olarak dillendiren ekonomist Necmettin Batırel, Türk lirasının değer kazanacağına dair tahminlerini belirtmeye devam ediyor.
Necmettin Batırel bu kez 1 Kasım'ı işaret ederek yatırımcıları uyardı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Batırel, "1 Kasım'dan itibaren bankalarda 10 milyon lira ve üzeri döviz varlığı olan şirketler TL cinsi ticari kredi almak için stoklarındaki dövizi bozdurmak zorunda. Bu zorunluluk şirketlerin bankalardaki döviz stokunu en az 30 milyar dolar azaltacak. Kurlarda büyük düşüş yaşanacak" dedi.
Ekonomi
Evinde, bankada, cebinde doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel'den gündemi altüst edecek 78 milyar dolar iddiası
Ekonomi
Evinde, bankada, cebinde doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel'den gündemi altüst edecek 78 milyar dolar iddiası
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