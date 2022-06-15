Doları olanlar dikkat! Mert Başaran az önce duyurdu: Dolar her an takır takır düşebilir

Dolar kuru 17,20-17,29 bandında gidip gelirken uzmanlardan önemli uyarılar geliyor.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Ne Var Ne Yok Youtube kanalında yaptığı açıklamada, dolar kurunun düşebileceğini söyledi.

Mert Başaran, "Doların düşmesi bir harekete bağlı. İnsanların anlamadığı şey şu, dolar o kadar güçlü değil. Dolardan güçlü olan bizim Merkez Bankamızdır. Belli bir süre daha böyle gidecek gibi duruyor. İnsanlarımız tedbir alsın diyorum. Ben bundan da korkuyorum. Dolar bir noktaya geldiğinde artık Cumhurbaşkanı ya da Merkez Bankası süper bono gibi bir şey çıkartabilir veya GES’teki alt limiti yüzde 45-50’ye çıkarırsa dolar takır takır düşebilir. Yapabilirler. O yüzden çok tedbir almak lazım. Sepet yapmak lazım. Dolar sağlam değil. Sağlam şeyler de durmak lazım" ifadelerini kullandı.