'Doları olanın serveti filan kalmayacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba: Palavra! Kimse kandırmayın

'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan ekonomi yazarı Necmettin Batırel, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Türkiye’nin ekonomik kriz yaşamadığını öne süren Batırel yaptığı yorumla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Batırel, “Türkiye asla krizde değil; etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli” ifadelerini kullandı.

Batırel kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın."

TL'ye geçilecek

Batırel açıklamasının devamında, "25 Ekim 2022 itibariyle dolar kuru 18.60 TL'nin üzerine çıkmadığı için kur korumalı döviz hesabı sahiplerine kur farkı ödenmeyecek. Yatırımcının kazancı düşecek, Enflasyon %83, kur hesabı getirisi yıllık %13.5. işte bu tablo karşısında hesaplar çözülecek, TL’ye geçiş hızlanacak" dedi.

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