'Doları olan zarar eder' diyen Necmettin Batırel bu kez çıldırdı: Yeter be yeter! Hükümet acilen devreye almalı
Dolar kurunun düşeceğine dair tahminleriyle uzun süre gündemden düşmeyen ekonomist Necmettin Batırel, marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına çok sert tepki gösterdi.
Doları olanın zarar edeceğini sürekli olarak söyleyen ekonomist Necmettin Batırel, market fiyatlarındaki artışa çok sert tepki gösterdi.
Ekonomist Necmettin Batırel, "Dolar/TL iki aydan beri yerinde sayıyor. Petrol 110 dolardan 86 dolara indi. Akaryakıtta indirim başladı. Dünyada emtia fiyatları düşüyor. Doğalgaz ve elektriğe zam yok. Peki o zaman marketlerde sebze-meyve ve gıda fiyatları neden zamlanıyor? Bu fırsatçılara kim dur diyecek? Fiyat artışlarını önlemenin en kesin çözümü hükümetin tavan fiyat uygulamasını devreye sokmasıdır. Vatandaş başka türlü rahat nefes alamayacak aaaa yeter be yeter çekin elinizi cebimizden" dedi.
Ekonomi
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