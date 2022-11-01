'Doları olan yanacak' demişti! Necmettin Batırel yeni dolar tahminini duyurdu: Bugünden itibaren...
Dolar kuruna ilişkin yaptığı tahminlerle büyük ses getiren ekonomist Necmettin Batırel, yeni tahminini kamuoyu ile paylaştı.
Doların kurunun çakılacağı sürekli olarak dillendiren ekonomist Necmettin Batırel'den yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
Ünlü ekonomist, şirketlerin artık döviz stoklayamayacağını ve bu durumda dolar kurunda bir gevşeme beklediğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Necmettin Batırel, "Şirketlerin döviz stokçuluğu sona eriyor. 10 milyon liradan (538 bin dolardan) fazla sermayesi olan bugünden itibaren TL ticari kredi alamayacak. Kurlarda gevşeme başlıyor" dedi.
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