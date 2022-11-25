'Doları olan biter' diyen Necmettin Batırel'den 98 milyar dolar bombası

Geçtiğimiz sene 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek' yorumunda bulunan ekonomist Necmettin Batırel'den yeni açıklamalar gedi.

Döviz hesaplarında gerileme olduğunu söyleyen Necmettin Batırel, "Bu yıl algı tamamen ortadan kalktı. Kur korumalı mevduatta bile bir haftada 9 milyar dolarlık azalma var. Yeni ekonomik sistem büyük güven ortamı sağladı. Faiz indirimi ile iki yıllık tahvil faizi 10.95’e düştü. Hazine böylece bütçedeki açığı çok daha düşük maliyetle kapatıyor. Bu yıl algı tamamen ortadan kalktı. Kur korumalı mevduatta bile bir haftada 9 milyar dolarlık azalma var. Yeni ekonomik sistem büyük güven ortamı sağladı. Faiz indirimi ile iki yıllık tahvil faizi 10.95’e düştü. Hazine böylece bütçedeki açığı çok daha düşük maliyetle kapatıyor. Merkez Bankası her gün ilan ettiği döviz alış ve satış kurları üzerinden işlem yapar. İhtiyaç olduğu için istenen dövizi satmak kesinlikle piyasalara müdahale değildir. Kaldı ki, 98 milyar dolarlık bir satış gerçekleşseydi, kurlar mevcut seviyede kalmaz çakılırdı. Bloomberg’in Türkiye ve İsveç ekonomisti Baziki’nin Merkez Bankasının 10 ayda arka kapıdan 98 milyar dolar sattığını söylemesi kocaman yalan. Merkez Bankası normal döviz ihtiyaçlarını karşılamak için gelen talebi karşılar. Bu ödemeleri piyasalara müdahale olarak gösteremezsiniz" dedi.



