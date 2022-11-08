  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karadeniz fıkrası gibi apartman! Gören, bir kere daha dönüp bakıyor

Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL’yi bugün hesaplara yatıracaklar

29 kişiden ikisi öldü! Türkiye için çok önemli uyarı

Türk SİHA'larına görülmemiş kabiliyet entegre edildi! Dünyada eşi benzeri yok... Yunan korkudan titreyecek

Macron'a tarihi kapak! Ha bu da sana ders olsun

Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: Bakan Dönmez müjdeyi verdi!

Üçüncü nükleer santral oraya yapılacak! Resmen açıklandı

İYİ Partili isim, dansözlere taş çıkarttı! “Bahçeli” iddiası fos çıkınca bakın nasıl kıvırdı

Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a şok mesaj! Resmen yer yerinden oynayacak

Başsavcılık soruşturma başlattı! CHP'li belediyeler için çember daralıyor!
Ekonomi 'Doları olan bitecek' diyen Necmettin Batırel yeni tahminini Türkiye'ye duyurdu: Dolar o rakamın altına düşecek
Ekonomi

'Doları olan bitecek' diyen Necmettin Batırel yeni tahminini Türkiye'ye duyurdu: Dolar o rakamın altına düşecek

Doların düşeceğini ve serveti olanın mum gibi eriyeceğini söyleyen Necmettin Batırel'den dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:08:00 -
'Doları olan bitecek' diyen Necmettin Batırel yeni tahminini Türkiye'ye duyurdu: Dolar o rakamın altına düşecek

Doların net bir şekilde düşeceği yönünde tahminlerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel'den yeni tahminler geldi.

Necmettin Batırel, doların 18 liranın altına ineceğini söyledi.

Batırel, "Türk Lirasındaki kazanımlar güçlendi. Şirketler döviz satıyor. Kur korumalı hesaptan çıkışlar başladı. 18.43 TL'ye düşen dolar önce 18.05'e ardından 17.90 TL'ye inecek. Bu daha başlangıç demiştim. Gerçekleşiyor" yorumunu yaptı.

'Doları olanın serveti filan kalmayacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba: Palavra! Kimse kandırmayın
'Doları olanın serveti filan kalmayacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba: Palavra! Kimse kandırmayın

Ekonomi

'Doları olanın serveti filan kalmayacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba: Palavra! Kimse kandırmayın

Necmettin Batırel'den Cumhurbaşkanı adayı mesajı!
Necmettin Batırel'den Cumhurbaşkanı adayı mesajı! "Şebek gibi sırıtan..."

Gündem

Necmettin Batırel'den Cumhurbaşkanı adayı mesajı! "Şebek gibi sırıtan..."

Doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel ilk kez bu kadar açık tarih verdi... İşte doların çakılacağı tarih
Doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel ilk kez bu kadar açık tarih verdi... İşte doların çakılacağı tarih

Ekonomi

Doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel ilk kez bu kadar açık tarih verdi... İşte doların çakılacağı tarih

Necmettin Batırel tarih verdi! Yakında milyarlarca doları satacaklar
Necmettin Batırel tarih verdi! Yakında milyarlarca doları satacaklar

Ekonomi

Necmettin Batırel tarih verdi! Yakında milyarlarca doları satacaklar

'Doları olan yanacak' demişti! Necmettin Batırel yeni dolar tahminini duyurdu: Bugünden itibaren...
'Doları olan yanacak' demişti! Necmettin Batırel yeni dolar tahminini duyurdu: Bugünden itibaren...

Ekonomi

'Doları olan yanacak' demişti! Necmettin Batırel yeni dolar tahminini duyurdu: Bugünden itibaren...

Doları olanları üstüne basa basa uyardı! Necmettin Batırel: Geliyor
Doları olanları üstüne basa basa uyardı! Necmettin Batırel: Geliyor

Ekonomi

Doları olanları üstüne basa basa uyardı! Necmettin Batırel: Geliyor

Necmettin Batırel dolar için üstüne basa basa uyardı: Dolar o rakama düşecek
Necmettin Batırel dolar için üstüne basa basa uyardı: Dolar o rakama düşecek

Ekonomi

Necmettin Batırel dolar için üstüne basa basa uyardı: Dolar o rakama düşecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23