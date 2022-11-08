'Doları olan bitecek' diyen Necmettin Batırel yeni tahminini Türkiye'ye duyurdu: Dolar o rakamın altına düşecek
Doların düşeceğini ve serveti olanın mum gibi eriyeceğini söyleyen Necmettin Batırel'den dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Doların net bir şekilde düşeceği yönünde tahminlerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel'den yeni tahminler geldi.
Necmettin Batırel, doların 18 liranın altına ineceğini söyledi.
Batırel, "Türk Lirasındaki kazanımlar güçlendi. Şirketler döviz satıyor. Kur korumalı hesaptan çıkışlar başladı. 18.43 TL'ye düşen dolar önce 18.05'e ardından 17.90 TL'ye inecek. Bu daha başlangıç demiştim. Gerçekleşiyor" yorumunu yaptı.
Ekonomi
'Doları olanın serveti filan kalmayacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba: Palavra! Kimse kandırmayın
Ekonomi
Doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel ilk kez bu kadar açık tarih verdi... İşte doların çakılacağı tarih
Ekonomi
'Doları olan yanacak' demişti! Necmettin Batırel yeni dolar tahminini duyurdu: Bugünden itibaren...