TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası ile birlikte haftalardır yatay seyreden ve 32,50 TL seviyesinin altında konumlanan dolarda düşüş hızlandı. Peki 16 Mayıs 2024 dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte güncel döviz kurları...

Dolarda düşüş hızlandı. İşte 16 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları...

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

16 Mayıs dolar fiyatı 32,15 TL’ye gerileyerek, son bir ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

EURO

Euro da parite etkisiyle birlikte sınırlı prim yaptı ve 34,97 TL satış fiyatından ilk işlemler devam ediyor.

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