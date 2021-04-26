Dolar ve altın haftaya hareketli başladı! Son 6 ayın zirvesi görüldü

Geçtiğimiz haftayı 8,37'den kapatan dolar, yeni haftaya hareketli başladı. Haftanın ilk işlem gününde 8,48'i gören kur, tarihi zirvesine yaklaşarak son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar, 2020 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının hemen öncesinde 8,58 lirayı görerek tarihi rekorunu kırmıştı.

Dolar saat 10.05 itibarıyla 8,43'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,20'den, sterlin ise 11,73'ten alıcı buluyor.

Altın yönünü yukarı çevirdi

Dolardaki yükselişe paralel olarak altının gram fiyatında da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı 478 liradan tamamlayan gram altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 482 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 liradan, cumhuriyet altını ise 3.217 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.777 dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar enflasyona odaklandı

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu'nun, yurt içi piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed ve BoJ'un faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.