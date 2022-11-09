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Ekonomi Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek
Ekonomi

Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek

Dolar üzerine yaptığı tahminlerle büyük ses getiren ekonomist Necmettin Batırel, gram altının 1100 lira seviyelerine yükseleceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 15:21:00 -
Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek

Dolara para yatıranın kaybedeceğini sürekli olarak gündeme getiren ekonomist Necmettin Batırel, bu kez gram altın tahmininde bulundu.

Necmettin Batırel, altının kısa bir süre sonra 1100 lira olacağını söyledi.

Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD seçimlerinin sonuçları altın piyasasında önceden satın alındı. Ons 1709 dolara yükseldi. Gram altın 1020 lirayı gördü. Altının yükseleceğini söylemiştim. Fiyat kademeli olarak önce 1050 ardından 1100 lirayı görebilir" dedi.

15.17 itibariyle 1020-1022 seviyesinde seyreden gram altın, Necmettin Batırel'in tahminine göre 80 lira birden yükselecek.

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