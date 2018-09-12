Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolarda hareketlilik devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden açtıkları ekonomik savaş piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Bayramdan önce BDDK ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası dolar düşüşe geçmişti. Dolar güne nasıl başladı? Dolar 12 Eylül Çarşamba gününe 6.45 TL seviyesinde euro ise 7,50'nin altında işlem görüyor.

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. Kritik karar öncesinde dolarda hafta başından bu yana dar bantta sakin bir seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 6.45 civarında işlem görüyor. Euro/TL de 7,50'nin altında hareket ediyor. Merkez Bankası'nın yarın faiz artışına gitmesi bekleniyor. Toplantıda yüzde 17,75 düzeyindeki bir hafta vadeli repo faizinin 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artması öngörülüyor.