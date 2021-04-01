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Ekonomi ‘Dolar ne olur?’ diye soruldu! Ünlü ekonomist canlı yayında sitem etti: Bu olmamalı
Ekonomi

‘Dolar ne olur?’ diye soruldu! Ünlü ekonomist canlı yayında sitem etti: Bu olmamalı

Dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederken ekonomist Sadi Özdemir, son duruma ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:25:00 -

Ekonomist Sadi Özdemir, 24 TV’de yaptığı açıklamada ‘Dolar ne olur?’ sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

24 TV’de ekranlara gelen Analiz Sentez prorgramında konuşan Sadi Özdemir, sürekli olarak kendisine ‘dolar ne olur’ sorusunun sorulduğunu ancak ekonominin teml konusunun bu olmaması gerektiğini kaydetti.

Sadi Özdemir yaptığı açıklamada, “Biraz bu işlerden anlıyorsanız, hemen dolar konusuna ilişkin sorular soruluyor. Ekonominin temel konusu ‘Dolar ne olacak’ olmamalı. Enerji meselesi çözülmediği sürece dış ticaret açığını, cari açığını çözemiyorsunuz. İhracatta son dönemde süreci aksatan şeyler var. Bunlardan biri küresel saldırılar ve son bir yıldır ortaya çıkan pandemi süreci var. Mesela bu durumu Amerika’da yaşamış. Adamlar paranın sahibi olduğu halde enflasyon çift hanelere çıkmış. 3 yıllık proje ile bunu düzeltiyorlar. Türkiye’de belki seçim sonrası böyle bir program gündeme gelebilir. Bunu seçime 2-3 yıla uygulamak çok zor. Çünkü muhalefet, vatandaşın sıkıntısını istismar etmeye başlıyor. Kurlar tarafına istikrar kazandırmadan, enflasyonu aşağı indirmeden faizi indirmemiz piyasa açısından pek olası değil. Çözüm var esasında ama zaman lazım” dedi.

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