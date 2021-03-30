Dolar ne kadar yükseldi? Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru güncel fiyatları
Dolar kuru ne oldu? Dolar düştü mü? Dolar alış satış fiyatı ne kadar? 23 Mart dolar kuru son dakika haberleri. Dolar kuru Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanması sonrası dolar, euro, altın fiyatları tırmanışa geçmişti. Hafta başında 8.3 TL seviyelerine kadar çıkan dolar kuru daha sonra 7,7 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dolar ve altın açıklaması geldi. Peki dolar şuan ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? İşte 30 Mart dolar kuru güncel fiyatları.
Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları milli servetimiz olan altın ve dövizleri ekonomimize kazandırma çağrımı tekrarlıyorum" dedi. Erdoğan’ın dolar çağrısı sonrası vatandaşlar elinde bulundurdukları altın ve doları bozdurup bozdurmayacakları merak edilirken, dolar fiyatları bugün yine yükselişin sürdürdü. Peki dolar ne kadar? Dolar bugün ne kadar oldu?
Dolar ne kadar? 30 Mart saat 12:00 itibariyle dolar alış 8,2561 TL, dolar satış 8,2845 TL’den işlem görmekte.
DOLAR
8,2561
8,2845
EUR/TRY
EURO
9,7140
9,7544
SEPET KUR
9,0473
9,0642
Dolar düşer mi çıkar mı?
Uzmanlar, dolardaki hareketliliği yorumladı. Bazı analistleri 8.15 TL’nin direnç olarak takip edildiğini kaydederken, 7,83 TL’nin de destek seviyesi olarak izleneceğini vurguladı. 7,95 TL’lerin 4. kez test edildiği vurgulayan uzmanlar, 8,32 TL seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.