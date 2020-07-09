Dolar ne kadar oldu? Güne nasıl başladı?

Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 9 Temmuz 2020 bugün dolar kaç TL oldu?

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6,8850 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne dikey seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6,8880 TL seviyesini, en yüksek ise 6,8900 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6,8900 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7,7850 TL'yi görerek şu dakikalarda en düşük 7,7800 TL seviyesinde bulunuyor.

Bugün dolar kaç TL?

9 Temmuz saat 07.00 itibari ile dolar kuru 6,8900 TL’den işlem görüyor. Euro ise 7,7850 TL'de yer alıyor.