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Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün yükseldi mi düştü mü?

Merkez Bankası’nın faizi indirmesin sonrası piyasalarda olumlu hareketlilik devam ediyor. MB’in faiz kararı en çok da doları etkiledi. 2 Eylül Pazartesi dolar ne kadar? Dolar kuru bugün, dolar düşüyor mu? Faizin düşmesinden sonra bankalar da konut kredi oranlarında düşüşe gitmişti. Bugün dolar kuru kaç seviyesinde işlem görüyür.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:16
Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün yükseldi mi düştü mü?

Merkez Bankası’nın faizi indirmesin sonrası piyasalarda olumlu hareketlilik devam ediyor. MB’in faiz kararı en çok da doları etkiledi. 2 Eylül Pazartesi dolar ne kadar? Dolar kuru bugün, dolar düşüyor mu? Faizin düşmesinden sonra bankalar da konut kredi oranlarında düşüşe gitmişti. Bugün dolar kuru kaç seviyesinde işlem görüyür.

ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle yükselen grafiğini sürdüren dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe  5,83 TL'den başladı.  Euro/TL ise 6,42 TL seviyesinden işlem görüyor. ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerle Pazartesi illikit piyasada TL’de stop loss (zarar-kes) emirlerinin çalışmasıyla dolar/TL 6.47’ye kadar yükselmiş ancak burada kalıcı olmamıştı.

Bankacılar kurda 5.75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5.85 seviyesinin önemine dikkat çekiyor. ABD ile Çin arasında artan ticaret geriliminden kaynaklanan küresel resesyon endişeleri ve anlaşmasız Brexit ihtimali yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendiriyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:16
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