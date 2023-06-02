Dolar kuru için 25 lira açıklaması: Bu olursa patlayabilir! Açık açık çıkacağını duyurdu! Tahmini

Dövizde kontrollü bir artış başladı! Remzi Özdemir doların kaç TL’ye kadar çıkacağını duyurdu

Ekonomist Remzi Özdemir, TCMB’nin kontrollü bir şekilde dövizi artırmaya başladığını duyurdu. İhracatçı ve turizm sektörünü rahatlatmak için dolar kurunun kaç TL’ye kadar çıkarılacağını açıkladı.

Sosyal Medya ve ekranlarda sık sık gördüğümüz ekonomist Remzi Özdemir, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şu anda (1 Haziran 2023 Saat: 19:30 itibari ile) bankalarda dolar kuru, önceki kapanışına göre yüzde 0,47 yükselerek ABD dolar kuru 22,4808 TL'den satılırken Euro 24,1572 TL'den, Gram altın ise 1.434,228 TL'den satılıyor.

Dolar kurunun Haziran ayı boyunca kademeli bir şekilde artırılacağını öne süren Özdemir, 1 ABD doların 25 TL’ye kadar çıkabileceğine işaret etti. Konuya ilişkin Yeniçağ TV ekranında şu açıklamalarda bulundu;

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‘’Şu anda dolarda kontrollü bir tırmanışa şahit oluyoruz.

Dolar 25 TL'ye Kadar Artırılacak

Bana göre dolar kurunu ilk etapta 23 TL’ye ve kısa bir süre içinde de 24-25 TL bandında oturtacaklardır. Çünkü turizm sezonu geliyor. İşte bu yüzden Merkez Bankası Doları 24-25 TL’ye kadar çekmeye başladı.

Döviz kurundaki bu yükselişin Haziran ayı boyunca devam etmesini bekliyorum. Yani an itibari ile dolar kurunda yükseliş trendinin 21 liranın üzerinde başladığını 25 liralara kadar ilerleyecek’’ dedi.

Öte yandan Amerika‘dan gelen ekonomik veri açıklamaları, FED tarafından alınan faiz kararları; piyasayı ciddi anlamda etkiliyor. İç piyasada seçim süreci doları etkiledi. Yaşanan siyasi ve ekonomik olaylar da kuru değiştiriyor. Yeni kabinenin belli olması ve ekonomi için rotanın çizilmesi de dolar kuru için önemli olacak. Yeni bakanların belli olması ile dolar kuru konusunda da çalışma yapılması bekleniyor.

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