Dolar kuru altında güçlü baskı yapıyor: Altının fiyatlarındaki yönü kilitlendi! Görülmemiş gelişme, dev düşüş olacak mı?

Altında güçlü dolar baskısı

Altın OPEC+'dan gelen sürpriz kesinti kararının ardından güvenli liman alımlarında doların öne çıkmasıyla yeni haftaya düşüşle girdi.

Altın, OPEC+ tarafından sürpriz bir şekilde açıklanan petrol üretimi kesintisinin ardından küresel piyasalarda artan oynaklıkla birlikte güçlenen doların etkisiyle düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Spot altında haftanın ilk işlemlerinde 1.950 doların altı test edildi.

Dolar, G-10 para birimlerine karşı değer kazanırken, OPEC+'dan gelen kararın ardından tahvil getirileri de yükseldi.

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Yatırımcılar Fed’in agresif parasal sıkılaştırma politikasını gevşetmesini beklerken, petrol üretimi kesintisinin enflasyon görünümü üzerinde etkili olması da öngörülüyor. Bu durum altın için de görünümün bozulması anlamına geliyor.

Altın bu düşüşünün öncesinde, Mart ayında Kasım ayından bu yana olan en büyük aylık kazancını gerçekleştirerek yüzde 7,8 artış kaydetmişti. Öte yandan son iki hafta içerisinde bankacılık sektörüne dair krizin derinleşeceğine dair endişelerin hafiflemesiyle güvenli liman olarak görülen değerli metalin çekiciliği de azalmaya başlamıştı.

Altının kilogramı 1 milyon 243 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 243 bin liraya yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak günü 4.839,46 puandan bitirdi.

Görülmemiş gelişme, dev düşüş olacak mı?

Piyasalarda ekranlar kırmızıya dönerken TD Securities analistleri altın için ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek tahminlerini paylaştı.

Analistler, faiz oranlarının beklentilerden daha uzun süre yüksek kalmaları potansiyelinin güçlenmesinin altın fiyatını zayıflattığını belirtiyorlar. "Altın fiyatı şu anda 1900 dolar seviyesine doğru bir aşağı harekete kırılgan" değerlendirmesini yapan analistler, Fed'in Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırması olasılığının yüzde 58'e yakın olduğuna işaret ettiler.

Ayrıca, ABD'de enflasyonun beklentilerden daha yavaş da olsa gerilemesinin Fed'in elini rahatlatmasına karşın iş gücü piyasalarındaki sıkı seyrin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirten analistler, bu hafta açıklanacak iş gücü verilerinin önemine dikkat çekerek, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasada oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

TD SECURITIES’TEN ALTIN TAHMİNİ

TD Securities analistleri ise altın fiyatlarının ortalama olarak ikinci çeyrekte 1.975 dolara, üçüncü çeyrekte 2.050 dolara ve dördüncü çeyrekte 2.100 dolara çıkacağını tahmin ediyor.

“İLK TEPKİ ALTINDA OLUR”

Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, altın piyasasının kısa vadede bazı kayıplar yaşayabileceği konusunda uyarıyor. Analist, “Bazı aşağı yönlü riskler var. Hisse senetlerindeki bir rahatlama rallisi altından bir miktar para çıkarabilir” diyor.

Millman’a göre, sağlam bir destek seviyesi 1.900 dolar ve 1.850 dolar civarında ve yakın direnç ise 2.000 dolar ve ardından 2.060-70 dolarda duruyor. Buradan hareketle analist, “Altın vadeli işlemlerinde short ve long işlemlere baktığınızda, duygu hala oldukça nötr. Dolar veya ABD ekonomisinde olup bitenler gibi halkın algısında bir dalgalanma görürseniz, bu durum hissiyatı değiştirebilir. Bu durumda buna ilk tepki verecek olan altın fiyatı olur” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.

Millman’a göre, sağlam bir destek seviyesi 1.900 dolar ve 1.850 dolar civarında ve yakın direnç ise 2.000 dolar ve ardından 2.060-70 dolarda duruyor. Buradan hareketle analist, “Altın vadeli işlemlerinde short ve long işlemlere baktığınızda, duygu hala oldukça nötr. Dolar veya ABD ekonomisinde olup bitenler gibi halkın algısında bir dalgalanma görürseniz, bu durum hissiyatı değiştirebilir. Bu durumda buna ilk tepki verecek olan altın fiyatı olur” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.

Öte yandan;

Dolar kuru seçimler yaklaştıkça yükseliş trendi içerisine girdi. Dolar satış fiyatı piyasalarda 19.40 liradan işlem görüyor.

Ziraat Bankası eski genel müdürü Şenol Babuşçu da dövizle ilgili bir paylaşım yaptı.

Merkez Bankası'nan bankalara dövizle ilgili talimat veridğini belirten Babuşçu, döviz satışında minimum dolar kurununun 19,45 olarak uygulanmasını istedi.

Babuşçu paylaşımında, "Merkez Bankası bankalardan bireylere döviz satışında minimum $ kurunu 19,45 olarak uygulamalarını, mobil ve internet satışlarında daha yüksek (19,55) olacak şekilde ayarlamalarını istedi. Kapalıçarşı kuru hemen 19,50’ye çekti." açıklamasında bulundu.

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