Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş'ten olay tahmin, 'Nisan’ uyarısı! Türkiye'ye duyurdu: Altını, doları olanlar...

Altın fiyatları ons altındaki düşüş sonrası haftanın ilk gününde de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın fiyatı yönünü aşağı çevririrken Kapalıçarşı’da en çok çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı araştırılıyor.

tv100- yazarı İslam Memiş'in "Nisan’da dolar yükselecek mi?" başlıklı yazısı ise;

Nisan ayının ilk işlem günü ve ilk haftasındayız.

Nisan ayı gergin geçebilir!

Hem yurt dışı hem de yurt içi piyasalarda gerginliğin ve belirsizliğin olacağı bir süreç bekliyorum.

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İçeride siyasi gerginlikler, dışarıda ekonomik ve siyasi kaos.

Salı günü ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yargılanma süreci başlıyor.

ABD’de güvenlik tedbirleri artırıldı.

Dünya genel olarak bu tarafa yöneldi.

Küresel ekonomiye dair belirsizlikler, küresel ekonomide durgunluk, enflasyon ve Fed.

Nisan ayında piyasalar kendine yön vermekte zorlanır.

En önemlisi de dünya genelinde sokak eylemlerinin artma ihtimali.

Türkiye’de seçimler yaklaştıkça kısır tartışmalar ve gerginlikler de artıyor.

Toplum, siyasete odaklanmış bir psikolojide.

Herkes politika konuşuyor.

Enerjimizi maalesef yine boş yere tüketmeye devam ediyoruz.

Küresel borsalarda satışların olacağı, dünya genelinde bankacılık sektörünün konuşulacağı, Rusya, Çin, İran üçgeninde jeopolitik risk algısının artacağı, Suudi Arabistan ile ABD’nin karşı karşıya gelebileceği bir Nisan ayı bekliyorum.

Borsa tarafında satışlar için temkinli olmak gerektiğini, döviz kurlarında yukarı yönlü atakların devam edeceğini söyleyebilirim.

Altın ve gümüşün ons tarafında son düşüşleri bekliyorum.

Altının ons fiyatında bin 930 dolar destek seviyesi kritik.

Nisan’da aşağı yönlü kırılmasını, düşüşlerini bin 870 dolar seviyesine kadar devam ettirmesini takip edeceğim. Haliyle gram altın için de düşüş anlamına geliyor.

Gümüşün ons fiyatında 22,80 dolar destek seviyesini takip edeceğim.

BİST 100’de 5 bin puan seviyesi direnç seviyesidir.

4 bin 500 puan seviyesi için beklemedeyim.

Bitcoin’de satışlar bekliyorum.

23-28 bin dolar aralığını takip edeceğim.

Petrol fiyatlarında hızlı bir toparlanma bekliyorum.

85-88 dolar dirençlerini takip edeceğim.

Toparlayacak olursam, altın, gümüş, kripto paralar ve borsada düşüş, döviz kurlarında ve dolar endeksinde yükseliş bekliyorum.

Nisan’da dolar karşısında her şeyin son alım fırsatı sunacaklarını öngörüyorum.

Yeni girişler için acele etmem, var olanı da makas aralığından dolayı korurum.

OPEC+'nın beklenmedik şekilde üretimi kısma kararı almasının Fed'in faiz artıracağı beklentilerini artırarak ABD dolarını güçlendirmesi ons altın fiyatını vurdu. Ons altın bu sabah 1950 doların altını test etmesinin ardından şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,9 düşüşle 1952 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından yüzde 0,25 azalışla 1.211 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.040 liradan satılıyor.

Cuma günü 1.969 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.963 dolardan alıcı buluyor.

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