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Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar kuru canlı 8 Nisan 2019 dolar - euro fiyatları son durum

En güncel ve anlık döviz kurları, anlık dolar kuru, anlık euro kuru son dakika merak konu oldu. 8 Nisan Pazartesi dolar kuru en son ne kadar oldu? Bu sayfamızdan canlı dolar fiyatlarını güncel olarak grafik üzerinden saat saat takip edebilirsiniz. Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 8 Nisan 2019 dolar - euro fiyatları son dakika...

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:17
Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar kuru canlı 8 Nisan 2019 dolar - euro fiyatları son durum

En güncel ve anlık döviz kurları, anlık dolar kuru, anlık euro kuru son dakika merak konu oldu. 8 Nisan Pazartesi dolar kuru en son ne kadar oldu? Bu sayfamızdan canlı dolar fiyatlarını güncel olarak grafik üzerinden saat saat takip edebilirsiniz. Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 8 Nisan 2019 dolar - euro fiyatları son dakika...

Dolar son durum. 8 Nisan sabahı dolar hafif yukarı yönlü hareketle 5.64 civarında dalgalanarak başladı. Euro ve sterlin ise sırasıyla 6.34 ve 7.37 TL'den el değiştiriyor. 8 Nisan haftasında piyasaların gözü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'nde olacak. Bakan Albayrak, 28 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında, 8 Nisan haftasında  büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti. Vergi reformu da beklentiler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da olacak. Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerde S-400 konusunun da ele alınması bekleniyor. Dünya'da açıklanacak önemli veriler arasınde Avrupa ülkelerinin sanayi üretimleri ve FED'in para politikası için baz aldığı verilerin başında gelen 

Dolar kuru 8 nisan sabahı hafif yukarı yönlü hareketle başladı ve 5.64 civarında el değiştiriyor. Geçen hafta seçim belirsizliği, S-400 alımından dolayı ABD ile ilişkilerdeki gerilim nedeniyle kur 5.45 - 5.70 TL arasında dalgalanmıştı. Piyasaların gözü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'nde.

Gözler Ekonomi Reform Paketi'nde

8 Nisan haftasında piyasaların gözü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'nde olacak. Bakan Albayrak, 28 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında, 8 Nisan haftasında  büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti. Vergi reformu da beklentiler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da olacak. Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerde S-400 konusunun da ele alınması bekleniyor. 8 Nisan sabahı dolar hafif yukarı yönlü hareketle 5.64 civarında dalgalanarak başladı. Euro ve sterlin ise sırasıyla 6.34 ve 7.37 TL'den el değiştiriyor.

Dolar son durum

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:17
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