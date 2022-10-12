'Dolar çakılacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni uyarı! 'Almayın' mesajı vererek o yatırım aracını işaret etti

Bursa Tv'de yayınlanan 'Sabahın Demi' programına konuk olan Necmettin Batırel, 'Dolar Rusya - Ukrayna savaşında çatışmaların yeniden tırmanacağına ilişkin işaretlerle birlikte Ekim ayının en yüksek seviyesine çıktı, ons üzerinde baskı oluşturdu.' Dedi.

Necmettin Batırel, 'ABD para politikasında sıkılaştırmanın devam edeceği beklentilerinin artması nedeniyle ve jeopolitik risklerin yatırımcı güveni üzerinde baskı oluşturarak güvenli liman olarak ABD dolarına yönelmesi altını olumsuz yönde etkiledi. Dolar, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yeniden tırmanacağına ilişkin işaretlerle birlikte Ekim ayının en yüksek seviyesine çıktı, ons üzerinde baskı oluşturdu. Yüksek borçlanma maliyetleri fiyatlandıkça ve enflasyonla ilgili endişelere arttıkça borsa yatırım fonları aracılığıyla uzun vadeli stratejik altın talebi gelecekte toparlanabilir. Perşembe günü gelecek ABD TÜFE’si kilit öneme sahip olacak ve olası güçlü rakamlar Fed’in faiz oranlarını artırmaya devam etmesinin önünü açacak. 1666 –1700 dolar arasında hareket eden Ons Altın şu sıralarda 1667 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi 113 bölgesinde ve ABD on yıllıkları tekrar %4 seviyelerini test ediyor. Bu fiyatlamalar aşağı yönlü hareketlerin devamını sağlayabilir. Teknik açıdan ons 1680 doları aşamadığı sürece 1645 ve 1615 dolar desteklerine dönebilir. 1680 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 1695 ve 1710 bölgesi direnç oldu.Gram altın şu anda 995 liralık değerini koruyor. Fiyatta düşüş ihtimali oldukça güçlü.' ifadelerini kullandı.