'Dolar çakılacak' demişti! Necmettin Batırel'den yeni bomba: Size güzel haber vereyim! 150 milyar dolar...

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den Türkiye ekonomisine ilişkin önemli tahminler geliyor.

Necmettin Batırel, 'Enerji hayattır' başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o yazısı:

Libya ile ilgili bir güzel haber daha vereyim. İki ülke arasında şu anda ticaret hacmi 4 milyar dolar. Ancak Libya’da bizi bekleyen tam 150 milyar dolarlık yatırım imkânı var. Libya, bugün tekstilden mermere, gıdadan mobilyaya kadar yüzlerce ürünü ithal ediyor. Ülkede yatırım yapmak için çok ciddi bir potansiyel var… Libya’nın şu anda 74 milyar varil petrol, 49 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Ülkede lojistik ve müteahhitlik önemli sektörler. 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika’nın açılan kapısı Libya her türlü inşaat malzemeleri için yatırım imkânına sahip. Türk iş dünyası Afrika ve yakın bölgelere sattığı ya da satacağı ürünleri Libya’da daha uygun fiyata üretebilir, bu sayede hem bölgede hem de dünya genelinde büyük bir ticari bir güce ulaşabiliriz...

Hükûmet, ülkemizi Avrupa’nın daralan ekonomisine karşı, Kafkasya’dan sonra Afrika’da dev bir pazara kavuşturdu. Nasıl sevinmeyelim?