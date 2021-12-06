Dolar, bir yıl içinde o seviyeye ulaşacak

Ekonomist Evren Devrim Zelyut kendi Youtube kanalında dolar ile ilgili tarih verdi. Zelyut, "Dolar kurunu 13 lira aldığımız zaman üretici fiyatlarında ben enflasyonun yüzde 60'ın üzerine çıkacağını öngörüyorum, tüketici fiyatlarında ise önümüzdeki yılda yüzde 30'un üzerine çıkacağını hesaplıyorum, resmi rakamlarla" dedi.

"Türkiye için kaçınılmaz bir seviye"

"Yüzde 30 TÜFE rakamını baz aldığınızda 13 çarpı 0.30, 3,9 diyorum. 13+3,09. 16.99 kuruşluk bir dolar TL seviyesinin Türkiye için kaçınılmaz bir seviye olduğunu düşünüyorum" diyen Zelyut, "İleri tarihlerde kur hesaplamasında bir yıllık enflasyon hesabı yapıldığı için bu hedefe 12 ay içinde ulaşılacaktır" dedi.