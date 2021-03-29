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Ekonomi Dolar 8.03 lira, euro 9.48 lira, sterlin 11.09 lirada
Ekonomi

Dolar 8.03 lira, euro 9.48 lira, sterlin 11.09 lirada

PİYASALAR-Dolar 8.03 lira, euro 9.48 lira, sterlin 11.09 lirada

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:24:00 -
Dolar 8.03 lira, euro 9.48 lira, sterlin 11.09 lirada

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD'nin ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin etkisiyle, dolar kresel piyasalarda yeni haftaya artışla başladı. Euro/dolar paritesi 1.1762 düzeyine kadar inerken, dolar 109.77 yen düzeyine yükseldi.

Küresel ekonomide toparlanma umutlarının yeniden artmasıyla Asya borsaları de yeni haftaya artışla başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 ve Japonya'da Nikkei Endeksi yüzde 1.0 yükseldi. 

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,359 ve 1,412 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü, yüzde 0.88 düşüşle 1,382.15 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.16 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.72 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.0426 lira ve en yüksek 7.1227 lirayı gördükten sonra, 8.03 – 8.04 lira aralığında,

- euro en düşük 9.4794 lira ve en yüksek 9.5957 lirayı gördükten sonra, 9.48– 9.49 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.0878 lira ve en yüksek 11.2268 lirayı gördükten sonra 11.09 – 11.10 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.17732 - 1.17941 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17765 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi:

"BIST 100 Endeksi’nde haftalık kapanış, tarihi zirveden 1,256 seviyesine kadar olan düşüşün geri dönüşünde yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,384 seviyesine yakın gerçekleşti. 

"Teknik göstergelerin zayıf seyrettiği endekste bu seviyenin altında olacak kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırarak ilk kademede önceki dibin de bulunduğu 1,256 ile 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1,294 aralığının yeniden test edilmesine neden olabilir.  

"Endekste ilk güçlü direnç son düşüşün geri dönüşünde yüzde 50 seviyesinin bulunduğu 1,423 seviyesi iken buranın üzerinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,462 çok daha önemli olacaktır. Burası geçilemediği sürece yükselişlere karşı temkinli kalmaya devam edeceğiz."

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