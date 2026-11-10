  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yıllardır Fatih Sultan Mehmet Kütüphanesinde korunuyor! İlyada destanı nüshasının sırrı ortaya çıktı Onay süreci tamamlandı! Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın aldı Ümit Özdağ Mustafa Kemal’i andı: Sen rahat uyu Atam! Ümit Özdağ var KKTC’den üçlü görüşme sonrası dikkat çeken açıklama: ‘İki devlet gerçeği artık kabul edilmeli’ BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail işgalinin nihai hedefi ilhak! ‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ dedi, düşüp bayıldı! Apar topar doktor geldi Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı apar topar uyardılar: Hemen yenilememiz gerekiyor Yuh artık David! Karısına işe gidiyorum dedi, gidip başkasıyla evlendi Bakan Gürlek sordu Bülent Tezcan afalladı: Firari kız ve damat ne zaman gelecek? Zehirli dil, İslam’ı ve medya grubumuzu hedef aldı! Yeni Akit yazdı sapkın Budist tutuştu
Yerel Doktoru bıçaklayan şahıs yakalandı
Yerel

Doktoru bıçaklayan şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Doktoru bıçaklayan şahıs yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde asistan doktoru bıçakla yaraladığı belirtilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı bulunan M.F.İ. (39), bir hastanenin genel cerrahi bölümünde asistan doktor olan M.C.'yi (35) sol kolundan hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F.İ. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin, yaklaşık 3 ay önce cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında çıktığı öğrenildi.

M.F.İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'
15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'

Yerel

15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'

Galatasaray’da Osimhen şoku!
Galatasaray’da Osimhen şoku!

Spor

Galatasaray’da Osimhen şoku!

Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu
Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ekonomi

Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu

Dedelerin kavgası cinayetle bitti! 73 yaşındaki adam, 60 yaşındaki arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü
Dedelerin kavgası cinayetle bitti! 73 yaşındaki adam, 60 yaşındaki arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü

Yerel

Dedelerin kavgası cinayetle bitti! 73 yaşındaki adam, 60 yaşındaki arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23