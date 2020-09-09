  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastaların çoğunun 'böyle bir virüs yok' diyerek yakalandığına tanıklık ettim"
Aktüel

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastaların çoğunun 'böyle bir virüs yok' diyerek yakalandığına tanıklık ettim"

Hatay'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Kemal İnce: - "Hastaların çoğunun 'böyle bir virüs yok' diyerek yakalandığına tanıklık ettim. Hasta, virüse inanmıyor. Diyor ki 'Benim başım ağrıyor, çok ciddi kas ağrılarım var ama dün buz yedim, klimada kaldım' yani hiç virüse bulaştırmamaya çalışıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:02:47 -
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastaların çoğunun 'böyle bir virüs yok' diyerek yakalandığına tanıklık ettim"

HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Kemal İnce, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Doktor Kemal İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında fedakarca görev yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastalığa yakalananları tedavi edebilmek için çaba gösterdiklerini ifade eden İnce, sürecin hem kendileri hem de hastalar için çok zorlu olduğunu kaydetti.

Mart ayından bu yana evde ayrı odada kaldığını belirten İnce, 15 yaşındaki kızına o günden bu yana doyasıya sarılamadığını ve bunun özlemini yaşadığını aktardı.

Hem kendisi hem sevdikleri hem de hastaları için sağlık çalışanlarının büyük özveride bulunduğunu dile getiren İnce, bu konuda herkesin aynı duyarlılığı göstermesi ve kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmemesi nedeniyle insanların hastalığa yakalandığını belirten İnce, bu konulara dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

- "Hasta, virüse inanmıyor"

Vatandaşların çoğunun tedbirsizlik nedeniyle hastalığa yakalandığını ifade eden İnce, şöyle devam etti:

"Hastaların çoğunun 'Böyle bir virüs yok' diyerek yakalandığına tanıklık ettim. Hasta, virüse inanmıyor. Diyor ki 'Benim başım ağrıyor, çok ciddi kas ağrılarım var ama dün buz yedim, klimada kaldım' yani hiç virüse bulaştırmamaya çalışıyor. Halbuki bu virüsün şu an en önemli belirtisi baş ağrısı, yaygın ve çok şiddetli kas ağrıları, halsizlik, nadir de olsa tat ile koku duyusunun kaybolması ve ishal. Özellikle baş ve yaygın kas ağrısı varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvursunlar. Hastanın illa pozitif olmasına gerek yok, biz burada hastalığa hemen tomografiyle bakıyoruz. Eğer akciğerde tutulma varsa derhal ilaç tedavisine başlıyoruz. Bazen hastalarda bütün semptomlar oluyor ama hasta negatif çıkıyor, klinik olarak Kovid-19. Biz bunu da tedavi ediyoruz."

Hastalığa yakalanan ve evde karantinada olması gereken bazı kişilerin kurallara uymadığını, kendini iyi hissedip dışarıya çıktığını anlatan İnce, "Vatandaşlarımızın mutlaka karantina sürecine uyması ve evinden dışarıya çıkmaması gerekiyor. En önemli hususlardan birisi budur. Bu hastalık hemen bitecek bir hastalık olarak gözükmüyor." diye konuştu.

İnce, tedbirlere uyularak Sağlık Bakanlığının rehberliğinde bu işin üstesinden gelebileceklerini belirtti.

Salgın sonrasında kendisi de dahil birçok kişinin her rahatsızlığı "koronavirüs" olarak düşünmeye başladığını dile getiren İnce, bunun da yanlış bir takıntı olduğunu söyledi.

Bir süre sonra ayırt etmeyi öğrendiklerini aktaran İnce, dünyanın bu salgına hazırlıksız yakalandığını vurguladı.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı
Gündem

53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırsısının sorumlularından mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı