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Gündem Doktorlar hastalarını terk edip greve başladı! 89 yaşındaki profesörden utandıran provokasyon
Gündem

Doktorlar hastalarını terk edip greve başladı! 89 yaşındaki profesörden utandıran provokasyon

Türk Tabipler Birliği'nin kışkırttığı doktorlar iki gün sürecek olan grevlerine başladı. Hastalarını terk edip Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sokağa çıkarak protesto gösterileri yapan doktorlardan 89 yaşındaki profesörün provokasyonu izleyenleri utandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 16:58:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Türk Tabipler Birliği'nin öncülüğündeki doktorlar bugün hastalarını terk ederek meydanlara inip greve başladı.

Emniyetin izin verdiği alanın dışına çıkmaya çalıştılar!

Taksim'de protesto gösterisi yapmak isteyen doktorlar, emniyetin izin verdiği alanın dışına çıkmak istedi.

Dakikalarca polisin üzerine gidip, ittiren doktorlar, emniyet güçlerine zor anlar yaşattı. İtişme esnasında 89 yaşındaki bir profesör yere düştü.

89 yaşındaki profesör de provokasyon peşinde

Doktorlar, kendileri polisi iteklerken, "89 yaşındaki adam iteklenip yere düşürülür mü?" dedi.

Kirli amaca alet olan 89 yaşındaki profesörün provokasyonu, izleyenleri utandırdı.

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